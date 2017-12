Eine ganze Weile sah es so aus, als würde die Biofrontera-Aktie schnurstracks Richtung Stoppmarke marschieren. Doch die Quartalszahlen setzten dem Abwärtstrend nun ein Ende. Dabei verlief des dritte Quartal selbst mehr als bescheiden. Der Umsatz verdoppelte sich zwar zwischen Juli und September auf rund 2,3 Mio. Euro, er lag aber unter den eigenen Zielen des Unternehmens. Zudem lag der Beitrag des US-Geschäfts mit 1 Mio. Euro unter den Erlösen in den beiden ersten Quartalen. Das klingt fast so, als würde das Produkt Ameluz in Übersee nicht wie erwartet ankommen. Biofrontera leidet dort noch unter einer provisorischen Abrechnungspraxis. Doch schon im Oktober scheint die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...