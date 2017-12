Aktie im Fokus - Wacker Chemie

Die Aktie des MDAX-Konzerns Wacker Chemie notierte am 22. November 2017 auf einem Zwischenhoch von 143,50 Euro. Danach korrigierte das Wertpapier bis auf das jüngste Verlaufstief vom 05. Dezember 2017 auf 133,85 Euro. Diese Kursbewegung könnte helfen, die übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu identifizieren.

Die Widerstände fänden sich bei 141,22 Euro, 143,50 Euro, sowie bei den Projektionen von 149,46 Euro, 159,11 Euro und 165,08 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 138,67 Euro, 137,53 Euro und 136,12 Euro in Betracht. Die Experten der UBS wiesen in ihrer aktuellen Studie ein Kursziel von 165,00 Euro aus. Das Kursziel liegt recht genau an der hier technisch ermittelten Projektion von 165,08 Euro.

