Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin von 132 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des weltweiten erfreulichen Wirtschaftsausblicks sehe er auch für 2018 beträchtlichen Wert in einigen Aktien europäischer Autohersteller und -zulieferer, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der französische Reifenhersteller habe Spielraum, um seine Rentabilität weiter zu steigern. Die Ebit-Marge dürfte dank Preissteigerungen und rückläufigen Rohstoffpreisen zulegen./ck/das Datum der Analyse: 07.12.2017

ISIN: FR0000121261