Düsseldorf - Die US-Wirtschaft ist in guter Verfassung, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Nach dem für 2017 erwarteten BIP-Wachstum von 2,2% könnte sie in den Jahren 2018 und 2019 durchaus noch zulegen. Auch die anstehende Steuerreform sollte sich in Kombination mit der anhaltend guten Stimmung in der Realwirtschaft kurzfristig positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Eine steigende Erwerbsquote verhindere zudem eskalierenden Lohndruck und erlaube der FED, an ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhung festzuhalten, ohne dass sie damit Realwirtschaft und Finanzmärkte nennenswert belaste.

