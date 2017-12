Liebe Leser,

"Die US-amerikanische Baumarktkette Home Depot steckte ihren Aktionären zum Nikolaustag 15 Mrd. US-Dollar in den Stiefel", schreibt die "Börsen-Zeitung" heute. Für diese gigantische Summe will der Baumarktriese eigene Aktien zurückkaufen und anschließend vernichten. Das teilte das Unternehmen gestern im Rahmen einer Investorenveranstaltung in Atlanta mit.

Warum Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen und wie sich Aktienrückkäufe auswirken, erfahren Sie gleich. Zunächst ... (Rolf Morrien)

