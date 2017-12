Die Privatbank Berenberg hat Orange nach dem jüngsten Investorentreffen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 14,70 auf 15,40 Euro angehoben. Die prognostizierte Margenentwicklung bei dem Telekomkonzern sei positiv, schrieb Analyst Nicolas Didio in einer am Freitag vorliegenden Studie. So seien auch die angekündigten erhöhten Investitionen darstellbar. Er habe zudem seine Gewinnschätzungen erhöht./stk/das Datum der Analyse: 08.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2017-12-08/12:01

ISIN: FR0000133308