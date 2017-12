Frankfurt - Der Handel am Markt für europäische Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade verlief im November zweigeteilt, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00) seien zunächst weitere Zugewinne erzielt worden, der Markt habe einen neuen Jahreshöchststand erreicht. Gleichzeitig seien die Risikoaufschläge (Asset Swap Spreads) mit 36 Basispunkten auf ein Jahrestief gefallen. Ab der zweiten Handelswoche habe dann die Lage gedreht. Im Rahmen einer allgemein aufkommenden Risikoscheu, bei der es an den Aktienmärkten zu Gewinnmitnahmen gekommen sei, hätten auch die Notierungen im Unternehmensanleihesektor nachgegeben.

