Die Baader Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 47,00 auf 25,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Verlust von Apple als Kunden sei ein großes Risiko für das Halbleiter-Unternehmen, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Konzern stehe für rund 74 Prozent der Dialog-Umsätze. Da Apple offenbar die Fähigkeit besitze, die benötigten Chips für seine Geräte in absehbarer Zeit selbst herzustellen, dürfte dies das Geschäft von Dialog von 2019 an beeinträchtigen. Als positiv sah der Experte die Anteilsaufstockung des chinesischen Großaktionärs Tsinghua. Das weise auf ein Interesse der Chinesen an Dialogs Technologie hin./she/das Datum der Analyse: 08.12.2017

