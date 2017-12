Unterföhring (ots) - - Sky Sport News HD berichtet ab 11.30 Uhr live aus Nyon



- Kai Dittmann und Thomas Fleischmann kommentieren, Sky Reporter Uli Köhler berichtet von vor Ort



- Sky Experten werden im Anschluss zugeschaltet, Lothar Matthäus ist ab 18.00 Uhr zu Gast im Studio



- Für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de



Kurz bevor sich das Kalenderjahr 2017 dem Ende zuneigt, liefert der kommende Montag Grund zur Vorfreude auf das neue Fußballjahr. Dann werden in Nyon die Paarungen für das Achtelfinale der UEFA Champions League und die Zwischenrunde der UEFA Europa League statt.



Welche Gegner die deutschen Klubs in den internationalen Wettbewerben im Februar erwarten, können alle Fußballfans im Free-TV auf Sky Sport News HD und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de live verfolgen. Ab 11.30 Uhr berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender über die Auslosungen beider Wettbewerbe. Kai Dittmann und Thomas Fleischmann kommentieren die Veranstaltung im Studio.



Zunächst werden die Begegnungen in der Königsklasse ermittelt. Neben dem FC Bayern München schlossen unter anderem auch Titelverteidiger Real Madrid, Vorjahresfinalist Juventus Turin und der FC Chelsea die Gruppenphase nur auf Platz zwei ab. Das verspricht zahlreiche Spitzenduelle bereits zum Auftakt der K.-o.-Runde.



Für den deutschen Rekordmeister ist damit bereits im Achtelfinale ein Wiedersehen mit Pep Guardiola oder Jürgen Klopp möglich. Neben Manchester City und dem FC Liverpool gehören auch die Gruppensieger Manchester United, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, AS Rom und Besiktas Istanbul zu den möglichen Gegnern.



Im Anschluss daran wird die Zwischenrunde der UEFA Europa League ausgelost. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind zwei deutsche Vereine im Lostopf vertreten. Darüber hinaus sind mit dem AC Mailand, Atlético Madrid, SSC Neapel und dem FC Arsenal zahlreiche europäische Spitzenklubs im Wettbewerb vertreten.



Sky Reporter Uli Köhler geht in Nyon auf Stimmenfang, darüber hinaus schaltet Sky Sport News HD auch zu den Reportern, die bei den Vereinen erste Reaktionen einholen. Außerdem werden im Anschluss an die Auslosung Sky Experten zugeschaltet sein. Ab 18.00 Uhr ist Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast im Studio, um seine Einschätzung der deutschen Gegner und zu weiteren Top-Paarungen zu teilen.



