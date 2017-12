Frankfurt - Die Konjunktur in Deutschland hat zu Beginn des vierten Quartals einen klassischen Fehlstart hingelegt, so die Analysten der DekaBank. Mit Ausnahme der Industrieaufträge seien alle anderen "harten" Indikatoren im Vormonatsvergleich (mom) zurückgegangen. Allerdings seien auch Sonderfaktoren am Werke gewesen: So habe die Lage der Feiertage und der daraus resultierende Brückentageeffekt sich stark belastend ausgewirkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...