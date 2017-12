London - Vom 16. bis 20. Dezember 2017 findet in Südafrika die Wahl des neuen Präsidenten des African National Congress (ANC) statt, so Magdalena Polan, Senior Economist bei Legal & General Investment Managers.Es sei das wohl größte politische Ereignis des Jahres: Das Wahlergebnis werde richtungsweisend für die politische Landschaft Südafrikas sein. 5.000 ANC-Delegierte würden dann ihren neuen Präsidenten wählen, der höchstwahrscheinlich auch der nächste Präsident des Landes werden werde. "Der ungewisse Ausgang der Wahl macht sich auch an den Märkten bemerkbar. Die Entwicklung der südafrikanischen Wirtschaft und Vermögenswerte ist derzeit - ähnlich wie der Ausgang der Wahl - schwer einzuschätzen", so Polan. Je nach Wahlergebnis werde sich auch entscheiden, in welche Richtung sich das Land wirtschaftlich entwickeln werde.

