von Georg Pröbstl, €uro am Sonntag Bei manchen ist es schon beinahe eine Sucht, bei immer mehr Menschen sind sie extrem beliebt: Video- und Online-Spiele. Die Zahl derjenigen, die mit ihrem PC, Smartphone oder Tablet via Internet am Computer gegen virtuelle Kontrahenten kämpfen, liegt laut Research-Haus Newzoo bei 2,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...