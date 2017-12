mic AG erwirbt führende Blockchain-Technologie-Architektur und vereinbart Partnerschaft mit weltweit tätigem Blockchain-Technologie-Anbieter

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges mic AG erwirbt führende Blockchain-Technologie-Architektur und vereinbart Partnerschaft mit weltweit tätigem Blockchain-Technologie-Anbieter 08.12.2017 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Die neue Blockchain-Tochtergesellschaft der mic AG gewinnt mit Tymlez BV einen führenden, weltweit tätigen Blockchain-Spezialisten als Partner * Vereinbarung mit Modalitäten der Zusammenarbeit am heutigen Tage geschlossen * Einstieg in Parkhausmanagement, Werbedienste sowie Industrie 4.0 Blockchain-Modelle in Umsetzung

München, 08. Dezember 2017 - Die neu formierte Chainledger Systems AG, eine 100%-Beteiligung der mic AG (ISIN DE000A0KF6S5), hat am heutigen Tage eine Kooperations- und Investmentvereinbarung mit der Tymlez BV geschlossen.

Tymlez, mit Sitz in Den Haag/Niederlande, gilt als einer der weltweit führenden Systemanbieter für Blockchain-Technologien. Tymlez bietet Unternehmen eine hyper-skalierbare Blockchain-Architektur auf Unternehmensebene, die es ihnen ermöglicht, verteilte Blockchain-Anwendungen zu entwickeln, zu implementieren und zu skalieren. Diese kann auch in bestehende Systeme und Daten integriert werden.

Blockchain-System-Architekturen sind die jüngste Errungenschaft bei der Digitalisierung von Prozessen in Firmen, Organisationen, heterogenen Gruppierungen und dem Internet der Dinge (IoT). Bekannt geworden ist Blockchain als die Technologie hinter dem digitalen Zahlungsmittel Bitcoin. Blockchain verwaltet, autorisiert, dokumentiert, automatisiert und regelt zahllose parallellaufende Prozesse in dezentral verwalteten Systemen.

mic AG und Tymlez werden gemeinsam Blockchain zur Digitalisierung und Optimierung von Stadt- und Infrastrukturmanagement, industriellen Prozessen sowie innovativen Investmentsystemen nutzen. Tymlez wird dabei eine umfangreiche Lizenz ihrer selbst entwickelten und vielfach bewährten Blockchain Solution Plattform für die genannten Anwendungsfelder gegen Anteile an der Chainledger Systems AG sowie eine Barkomponente einbringen. Die Zusammenarbeit ist dabei auf aktuell konkrete Vorhaben gerichtet, soll aber auch darüber hinaus neue Geschäftsfelder beinhalten. Diese werden in Kürze ebenso bekannt gegeben. Sämtliche gegenwärtigen mic Geschäftsfelder sind ausdrücklich in der Lizenz enthalten.

Andreas Empl, Alleinvorstand der mic AG, kommentiert die Blockchain-Pläne: "Wir haben die aus der FinTech-Szene kommende Blockchain-Technologie seit einiger Zeit beobachtet. Nachdem wir mit Tymlez B.V. den idealen Partner gefunden haben, ist der Zeitpunkt gekommen, im Markt aktiv zu werden. Tymlez und mic AG zusammen vereinen die notwendigen Fähigkeiten, um ein wesentlicher Player bei einer der wichtigsten Zukunftstechnologien zu werden."

Michael Reh, CEO der Tymlez BV, sagt dazu: "Die Blockchain-Technologie kann das Rückgrat einer gemeinsamen Wirtschaft bilden, die auf Machine to Machine (M2M) Kommunikation basiert. Geräte können dezentral und autonom Transaktionen abwickeln. Dies bedeutet ein großes Potenzial, neue Geschäftsmodelle zu etablieren."

Über die Tymlez B.V.: Tymlez B.V., mit Sitz in Den Haag/Niederlande, ein Tochterunternehmen der Tymlez Group Ltd (ACN 622817421), mit Sitz in Melbourne/Australien, gilt als einer der weltweit führenden Systemanbieter für Blockchain-Technologien. Die von Tymlez entwickelte Architektur stellt alle operativen Komponenten bereit, die ein Unternehmen benötigt, um Blockchain-Anwendungen effektiver und sicherer zu betreiben. Es bietet eine vollständige sichere Umgebung, um den Betrieb von Blockchain-Anwendungen auf Unternehmensebene zu unterstützen. Mit Plug-ins und APIs können diese Anwendungen mit Altsystemen wie SAP R3, SAP Hana, MSSQL, Salesforce und vielen anderen kommunizieren. Die bestehende Architektur umfasst einzigartige Modellierungswerkzeuge, die es Lösungsarchitekten und Entwicklern ermöglichen, innovative Produkte sowie Lösungen zu entwickeln. Sie ermöglicht ihnen, Blockchain-Anwendungen in Tagen oder Monaten zu modellieren, zu entwickeln und zu implementieren. Diese Fähigkeit verkürzt die Entwicklungszeiten drastisch und konzentriert sich auf den Aufbau einer großartigen Funktionalität. Mehr Informationen zur Tymlez B.V. erhalten interessierte Anleger unter www.tymlez.com.

Über die mic AG: Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter www.mic-ag.eu.

Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand mic AG Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 andreas.empl@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B Kontakt Chainledger Systems AG: Maximilian Lecker Vorstand Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 300 info@chainledger-systems.com

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der mic AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die mic AG betreffen, oder durch andere Faktoren. mic AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

08.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Denisstr. 1b 80335 München Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

637143 08.12.2017

ISIN DE000A0KF6S5

AXC0125 2017-12-08/13:15