08.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Lenzing AG hat sich auf der European Conference der Berenberg Bank präsentiert. Die Berenberg-Analysten haben den Vortrag zusammengefasst: Lenzing AG ChemicalsHold; PT: EUR120.00 Lenzing was represented at our conference by Stephanie Kniep, head of IR, and Dr Harald Fuchs, vice president of global accounting and tax. A positive tone on the business development for speciality fibres was to an extent offset by uncertainty on above-demand additions to global viscose capacity likely in 2018. The...

Den vollständigen Artikel lesen ...