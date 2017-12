Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kronberg im Taunus (pta006/08.12.2017/13:00) - Unternehmens- und Bestandsübernahme - VMR erwirbt die Duwensee & Partner GmbH



VMR AG erwirbt über ihre Tochtergesellschaft DGF GmbH einen weiteren hoch attraktiven Investmentbestand mit ca. 35 Mio. EUR Bestandsvolumen und jährlich wiederkehrenden Einnahmen von ca. TEUR 200. Es handelt sich hierbei um langfristig bestehende Kundenverbindungen mit langer Haltedauer und geringen Kündigungsquoten.



Eugen Fleck, Vorstand der VMR AG ergänzt hierzu: "Es handelt sich um Kunden und Bestände mit langen Haltedauern, die eine Investitionsrendite nach Abwicklungskosten von über 20 Prozent pro Jahr erwarten lassen. Das wird unser EBITDA um etwa EUR 0,15 Mio p.a. verbessern."



Synergien in Administration und Verwaltung: Der Service für die bestehenden Kundenverbindungen wird bereits zum Jahreswechsel auch durch unser Abwicklungsteam bei der 4 Free AG in Hamburg ergänzt. Im kommenden Jahr ist dann die Verschmelzung der Duwensee & Partner GmbH mit unserer DGF GmbH geplant. Hierdurch können zusätzlich weitere Doppelbelastungen in Verwaltung und Administration eingespart werden.



Über die VMR AG: Die Value Management & Research AG, kurz VMR Group, wurde 1993 gegründet und ist Holdinggesellschaft für eine Gruppe innovativer, wachstumsorientierter, finanztechnologiebasierter Unternehmen in Deutschland. Dabei verfolgen wir zwei verschiedene Wege bei der Erreichung unserer Wachstumsziele: Auf der einen Seite streben wir an, mit den bestehenden Marken und Assets dynamisch weiter zu wachsen. Hierbei stehen strategische Entwicklungen wie beispielsweise die Digitalisierung der Kundengewinnung, die Verbesserung und Verbreiterung unserer Produktportfolien sowie die vertikale Strukturierung der Marketing-Aktivitäten auf der Agenda. Desweiteren sondieren wir permanent den Markt, um durch gezielte Übernahmen zügig große Privatkundenbestände aufzubauen und ihnen mittels besserer Beratungs-,und Servicetechnologien höherwertige Finanzdienstleistungen anzubieten. Der Fokus wird hier zukünftig auf Kundenbestände im Bereich Investmentfonds-, Brokerage und Sachversicherungen liegen.



(Ende)



Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 6173 3246839 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de



ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1512734400202



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 08, 2017 07:00 ET (12:00 GMT)