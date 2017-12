Oberursel - Ein rasches Ende des globalen wirtschaftlichen Aufschwungs ist nicht in Sicht, berichten die Experten der Alte Leipziger Trust.Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und in den USA hätten sich zwar zuletzt nicht mehr substanziell verbessert, würden aber nahe ihrer hohen Niveaus aus den Vormonaten verharren. Die vom US-Senat beschlossene Steuerreform könnte - wenn man den Prognosen Glauben schenke - in den USA 2018 zudem für einen zusätzlichen Wachstumsimpuls sorgen.

