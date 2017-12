Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Zalando von 48,00 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zalando investiere in höhere Kapazitäten, was ein höheres Wachstum erlauben sollte, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie glaubt, dass Zalando eine dominierende Plattform in Europa werden und in in den kommenden fünf Jahren mehr als 20 Prozent per annum wachsen wird./nas/zb Datum der Analyse: 08.12.2017

ISIN: DE000ZAL1111