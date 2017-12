Die NordLB hat Patrizia Immobilien nach dem jüngsten Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Nach einer guten Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen habe Patrizia den Ausblick für das operative Ergebnis 2017 erhöht, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für 2018 erwartet er noch positive Effekte./nas/zb Datum der Analyse: 08.12.2017

ISIN: DE000PAT1AG3