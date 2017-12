Köln (ots) - Kommt man in den letzten Jahren in eine schöne Wohnung, dann unterscheiden sich die Grundrisse zwar enorm, jedoch kommen einem die meisten Möbel sehr bekannt vor. Um genauer zu sein: Man kennt sie sogar mit schwedischem Vornamen.



Und wenn man dann gemütlich auf Olaf sitzt und an Billy vorbei auf die Wand schaut, dann hängt da wahlweise ein Bild mit originellem "Love"-Schriftzug, Selbstverwirklichungsbilder der Besitzer ("Ist ganz gut geworden. Oder? Ich glaube Hilde hat Talent.") jede Menge Kinderbilder oder schwarz-weiß-Fotos der letzten Fernreise.



Kurz: In Deutschland herrscht ein regelrechter Mangel an Originalität. Und wo ein Mangel, da entsteht Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Individualität. Nach echter Kunst. Nur ohne affektiertes Galerie-Getue. Für alle. Nicht nur für ausgewählte Leute.



Zeit für collasta.com!



Während viele Kunst-und Deko-Online-Stores auf Massenproduktion setzen, geht collasta.com einen anderen Weg. Kunden können hier online limitierte Kunstwerke von jungen, aufstrebenden Künstlern zu fairen Preisen ergattern.



Erhältlich sind die Wandbilder als einzigartiges Original oder exklusiver Kunstdruck. Wer auf der Suche nach einem kreativen Geschenk ist, findet hier außerdem Gutscheine und macht mit diesen garantiert jedem Kunstliebhaber eine Freude.



Dank der stetig wachsenden Künstlergemeinschaft aus aller Welt vergrößert sich collastas Auswahl an Kunstwerken wöchentlich.



"Wir sehen es als unsere Mission an unsere Künstler sowohl finanziell zu unterstützen, als auch auf ihrem Weg, sich in der Kunstszene einen Namen zu machen.", betont Mitgründer Nils Wienker.



Wer heute ein Kunstwerk von collasta erwirbt, besitzt also morgen möglicherweise schon eine wahre Geldanlage.



Und das Beste: Während man sich entspannt ein Buch aus Billy holt und gemütlich auf Olaf sitzend sein Kunstwerk genießt, kann man sicher sein: Das hat sonst fast niemand!



Pressekontakt: Nils Wienker press@collasta.com +49 30 56838111