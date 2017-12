Die Deutsche Bank hat das Kursziel für CRH von 31,70 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie dürfte auch weiterhin zu den Favoriten für langfristig orientierte Anleger gehören, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie nannte dabei potenzielle Übernahmen, ein gutes Management sowie ein lediglich begrenztes Engagement in den Schwellenländern als Gründe./nas/edh Datum der Analyse: 07.12.2017

AFA0074 2017-12-08/15:21

ISIN: IE0001827041