ZF drohe langfristig wettbewerbsschwach zu werden, so der Präsident des CAR-Center Automotive Research in Essen in einer kurzen Stellungnahme. "Der Bürgermeister eines beschaulichen Städtchen am Bodensee quasi als Besitzer eines Weltunternehmens zeigt eine falsche und gefährliche Machtverteilung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...