SANTA CLARA, Kalifornien, 8. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, veröffentlichte von führenden Wissenschaftlern präsentierte Wissenschaftsposter. Diese Poster wurden auf der letzten AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics vorgestellt und stehen jetzt auf Anfrage auf der Website von Crown Bioscience unter https://www.crownbio.com/eortc17-posters (https://www.crownbio.com/eortc17-posters) zur Verfügung.

Crown Bioscience präsentierte auf der AACR-NCI-EORTC 2017 mehr als ein Dutzend Wissenschaftsposter, mit denen Innovationen auf dem Gebiet der präklinischen Krebsforschung beschrieben werden. Die stringentesten Arbeiten sind jetzt auf Anfrage verfügbar und werden von Wissenschaftsexperten von Crown Bioscience kommentiert. Die Sammlung der Posterpräsentationen umfasst u. a. Dr. Henry Li, der "Transcriptomic analysis of patient-derived xenografts reveals heterogeneity in human and mouse stroma/immune compartments" (Die transkriptomische Analyse von Patienten-abgeleiteten Xenografts enthüllt Heterogenität in Stromazellen/Immunkompartimenten von Mensch und Maus), Dr. Jie Cai, der "The World's Largest, Well-Characterized PDX Collection" (Die weltgrößte, gut charakterisierte PDX-Sammlung), und Dr. Nektaria Papadopoulou, der "Interrogation of Checkpoint Inhibitors in Bioluminescent Orthotopic Syngeneic Models of Hepatocellular Carcinoma" (Abfrage von Checkpoint-Inhibitoren in biolumineszenten orthotopischen syngenischen Modellen des hepatozellulären Karzinoms) präsentiert.

"Ich bin erfreut, die Spitzenforschung von Crown Bioscience mit Kollegen teilen zu können, die nicht an der AACR-NCI-EORTC-Konferenz teilnehmen konnten", sagte Dr. Henry Li, Vice President von Biomarker & Diagnostic Technology bei Crown Bioscience. "Die vorgestellten Arbeiten werden den Forschern helfen zu verstehen, wie sie kritische Biomarker identifizieren und die Bewertung von Krebs- und Immuntherapien verbessern können."

"Crown Bioscience fühlt sich dazu verpflichtet, wertvolle Beiträge für die Wissenschaft zu leisten", sagte Laurie Heilmann, Chief Business Officer bei Crown Bioscience. "Indem wir diese Poster zur Verfügung stellen, die von Wissenschaftsexperten kommentiert werden, hoffen wir, Einblicke zu liefern, die Forscher nutzen können, um ihre präklinischen Programme zur Arzneimittelentwicklung voranzubringen."

Die Sammlung der kommentierten Poster befindet sich auf der Website von Crown Bioscience unter https://www.crownbio.com/eortc17-posters (https://www.crownbio.com/eortc17-posters).

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@CrownBioscience.com (mailto:marketing@CrownBioscience.com)

