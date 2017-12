Liebe Leser,

K+S setzte nun ein kleines Zeichen, das Chartanalysten als Kauf deuteten. Am Donnerstag verlor die Aktie zwar, aber nur minimal. Der Wert setzte direkt auf einer wichtigen Unterstützung auf und bestätigte diese. Am Freitag geht es für das Papier um fast 1 % nach oben. Das könnte ein Signal dafür sein, in den Titel einzusteigen, um deutliche Kursgewinne vorwegzunehmen. Im Einzelnen: Die Unterstützungen verlaufen bei mehr als 19 Euro und gehen hinunter bis zum aktuellen 1-Jahres-Tief ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...