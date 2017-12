Chirurgen rund um den Globus werden in diesem Jahr rund 867.000 Eingriffe mit Robotern von Intuitive Surgical (WKN:888024) durchführen, was das Unternehmen heute zum unangefochtenen Champion der Roboterchirurgie macht. Der Markt, den dieses Unternehmen mitgestaltet hat, wächst schnell, aber es sieht so aus, als ob es viel schwerer wird, diese Position zu verteidigen.



Das Medizintechnik-Schwergewicht Johnson & Johnson (WKN:853260) hat sich mit Alphabet (WKN:A14Y6F) zusammengeschlossen, um Verb Surgical zu gründen. Diese Giganten planen noch ihr weiteres Vorgehen, aber die kleineren Unternehmen wie Mazor Robotics Ltd. und TransEnterix haben bereits damit begonnen, ihre eigenen Systeme zu vermarkten. Werfen wir einen genaueren Blick ...

