FMW-Redaktion

Die US-Arbeitsmarktdaten hatten wir eben schon in ihren Headlinezahlen veröffentlicht. Wie immer ist die Anzahl neu geschaffener Stellen bei den US-Daten mit Abstand die wichtigste Zahl. Woher kommen die Stellen im einzelnen? Hier wie jeden Monat die Detailinfos.

Von der Gesamtzahl von 228.000 neuen Stellen muss man zunächst einmal 7.000 neue Stellen abziehen. Die wurden nämlich im Staatssektor geschaffen. Verbleiben also 221.000 neue Stellen, die im November von der Privatwirtschaft geschaffen wurden. Davon entfallen 62.000 auf das produzierende Gewerbe. Eines muss man Donald Trump ja lassen. Alle die Jahre vorher lag die Zahl neuer Stellen in diesem Bereich der Wirtschaft immer fast bei Null, oder knapp drüber/drunter. Seit Trump Präsident ist, gibt es deutlich spürbaren Zuwachs in diesem Bereich. ...

