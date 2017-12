Dow Jones - Kurzfristige Schlüsselmarke in Reichweite

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der heutige Arbeitsmarktbericht in den USA fiel besser als erwartet aus, was den US Indizes zunächst einen starken Start in den Freitag beschwert. Der Dow Jones Industrial Average dürfte eine weitere Aufwärtswelle absolvieren, wobei bislang noch keine Entscheidung gefallen ist, ob diese den Index direkt auf neue Allzeithochs führen kann.



Ein gewisser Schlüssel befindet sich im Chart bei 24.328 Punkten. Dort muss man noch einmal mit Abprallern rechnen. Kann sich der Index darüber etablieren, wäre eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der Allzeithochs machbar. Die bisherige Rekordmarke bei 24.534 Punkten dient dabei als Widerstand.

Fährt der Index sich aber fest und wird die positive Eröffnung wieder abverkauft, liegt eine tragfähige Unterstützung im Chart erst in Form des EMA50 Stunde bei 24.124 Punkten. Wird das Wochentief bei 24.101 Punkten unterschritten, muss man sogar mit einer Fortsetzung der Konsolidierung in den Supportbereich zwischen 23.960 und 23.920 Punkten rechnen. Dort würden sich erneut antizyklische Long-Manöver anbieten.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2017 - 08.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 08.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

