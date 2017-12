Die erste Dezember-Woche 2017 (Kalenderwoche 49) steht im Zeichen des Kapitalmarkt-Debüts des österreichischen Immobilienentwicklers Euges mbH. Das in Wien ansässige Unternehmen bietet seit dem 4. Dezember gleich zwei neue Immobilien-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt bis zu 40 Millionen Euro öffentlich an. Die Anleihen, das WohnWertPapier I und das BauWertPapier I, werden jährlich mit 4,25% bzw. 5,50% verzinst. "Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Auf der einen Seite widmen wir uns als Projektentwickler insbesondere der Identifikation und Erschließung sowie der anschließenden Verwertung, sprich dem Verkauf, dieser Objekte. In diesem Bereich haben wir uns auf Stadtrandlagen spezialisiert, weil die Nachfrage nach bezahlbarem Wohneigentum kontinuierlich steigt. Auf der anderen Seite erwerben wir aus unserer Sicht unterbewertete Immobilien auch in urbanen Lagen. Diese werden von uns durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen revitalisiert und bei entsprechenden Möglichkeiten beispielhaft durch den Ausbau des Dachgeschosses erweitert. Diese Immobilien werden im Anschluss von uns vermietet und verwaltet", so Geschäftsführer Dr. Gerhard Kantusch im Emissions-Interview mit der Anleihen Finder Redaktion.

4 Sterne! In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,375%-Anleihe der Raffinerie Heide GmbH von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Laut den Analysten weist die Raffinerie Heide durch ihre geographische Lage, die Integration von Lieferanten und Abnehmern, eigenen Lager- und Pipelinekapazitäten sowie dem diversifizierten Produktspektrum eine attraktive Marktstellung auf. Darüber hinaus schätzen die Analysten die "attraktiven Rendite" der Anleihe.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick - "Anleihen Finder"

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) erzielt beim Umtauschangebot der Anleihe 2014/19 in die neue Anleihe 2017/23 ein beachtliches Ergebnis im Volumen von 8,189 Millionen Euro. Laut Emittentin wurde mit diesem "guten Ergebnis" der Weg für weitere Investitionen in das wachsende China-Geschäft geebnet. Das Leipziger Unternehmen behält sich nach eigenen Angaben vor, den Inhabern der bestehenden 2014/19-Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten. Die neue NZWL-Anleihe 2017/23 ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. ausgestattet und läuft bis zum 08.12.2023. Die Zinc Capital S.A. hat in dieser Woche ihre 8,875%-Anleihe mit Laufzeit bis 2018 (WKN ...

Den vollständigen Artikel lesen ...