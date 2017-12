STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax deutlich im Plus

US-Jobdaten im Blick

- Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Mit Rückenwind aus Asien und den USA geht es auch am deutschen Aktienmarkt deutlich nach oben. Die Wirtschaft in Japan und China wächst. Bei den Brexit Verhandlungen kommen die Parteien voran. Am Nachmittag kommen wichtige Daten vom US Arbeitsmarkt

Mit Spannung warten Investoren auf die Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten im Tagesverlauf. "Dieser dürfte die letzte Hürde auf dem Weg zu einer Zinserhöhung nächste Woche sein", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass im November außerhalb der US-Landwirtschaft 200.000 neue Stellen geschaffen wurden. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) berät in der kommenden Woche über ihre Geldpolitik. Für gewisse Erleichterung sorgen auch Meldungen aus der Brexit Ecke: Großbritannien und die EU sind bei den Brexit-Verhandlungen einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die EU-Kommission erklärte am Morgen, es habe ausreichend Fortschritte gegeben. Damit könne die zweite Phase der Verhandlungen sofort beginnen.

"Die Einigung ist ein verspätetes Nikolausgeschenk für die deutsche Wirtschaft", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Nun könnten Gespräche über die für Firmen wichtigen Fragen wie Zölle, Fachkräfteversorgung, Bestandsschutz für laufende Verträge bei Krediten und Versicherungen angegangen werden. Großbritannien ist einer der wichtigsten Handelspartner von Deutschland. Positiv ins Kontor schlugen an den europäischen Börsen auch unerwartet starke Konjunkturdaten aus Japan und China. Japans Wirtschaft wuchs im Sommer doppelt so stark wie gedacht. In China stiegen die Ausfuhren im Oktober deutlicher als prognostiziert. An den Börsen in Asien führte das zum Wochenschluss zu einer Kursrally.

Siemens Großauftrag aus Libyen Siemens soll zwei Gaskraftwerke in Libyen bauen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Siemens hatte im November mitgeteilt, in den nächsten Jahren weltweit fast 7000 Arbeitsplätze im Geschäft mit Turbinen, Generatoren und großen Elektromotoren zu streichen, davon die Hälfte in Deutschland. Verkaufsempfehlung belastet BMW nur kurz BMW rutschen nach einer Verkaufsempfehlung zunächst ans Dax-Ende, drehen dann aber zurück ins Plus. Analysten von Goldman Sachs stuften die Aktien auf "sell" von "buy" zurück. Eine solche Kehrtwende ist recht ungewöhnlich - normalerweise erfolgen Veränderungen in kleineren Schritten. Gute Aussichten - Carl Zeiss Meditec nach Zahlen Gute Geschäfte mit Augen-Lasersystemen treiben den Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec an. Das starke Wachstum in dem größten Bereich des Unternehmens, sorgte im abgelaufenen Geschäftsjahr für einen deutlichen Umsatzanstieg. Auch der Ausblick überzeugt: Die Aktie steigt auf ein Rekordhoch.

Börse Stuttgart TV

Mittlerweile sieht es fast ein wenig danach aus, als hätte es sich der DAX so ein wenig gemütlich gemacht. Die Handelsrange schien zuletzt immer enger zu werden. Fällt also die Jahresendrally aus? War es das? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14734

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, steht am frühen Nachmittag mit 10 Punkten nur wieder leicht im Plus. Anleger schwanken in ihrer Einschätzung im Tagesverlauf mehrfach zwischen Kaufen und Verkaufen.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs beobachten Händler heute starke Verkäufe von Calls auf Baumwolle, nachdem ein Börsenbrief dazu geraten hatte. Nach dem starken Anstieg sehen etliche Anleger wohl einen günstigen Zeitpunkt gekommen, wieder auszusteigen.

Bei den Optionsscheinen werden Calls auf BASF und Nvidia verstärkt gekauft.

