Was ist passiert?

Aktien des Spielzeugherstellers Mattel (WKN:851704) stiegen im November um 29,2 %, nach Angaben von S&P Global Market Intelligence. Angeblich habe Hasbro (WKN:859888) ein Übernahmeangebot gemacht.



Es steht kein Deal unmittelbar bevor, aber es scheint ernster zu sein als in der Vergangenheit.

Und weiter?

Wir wissen nicht, welche Bedingungen Hasbro anbieten könnte, und haben auch keine Zusicherung, dass ein Kauf zustande kommt. Investoren, die Mattel kaufen, spekulieren also nur auf eine Übernahme.



Hasbro sieht seinen kleineren Konkurrenten als potentielles Ziel im Kampf um die Dominanz im Spielzeugmarkt. Mattel würde nicht nur Marken wie Barbie und Hot Wheels bekommen, sondern es hätte es ...

