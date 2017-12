LONDON (dpa-AFX) - Vertreter von EU-Bürgern in Großbritannien zeigten sich skeptisch über die Einigung Großbritanniens mit der EU in der ersten Phase der Brexit-Gespräche. Es gebe in groben Zügen ein paar gute Neuigkeiten, sagte Maike Bohn, Sprecherin der Initiative "the3million", der britischen Nachrichtenagentur PA. Die Gruppe setzt sich für die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien ein. Der Teufel stecke aber im Detail, sagte Bohn. "Wir wollen unbegrenzten Schutz - ich sehe das da nicht."/cmy/DP/stw

