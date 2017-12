Property News

8. Dezember 2017

Kauf von erstklassigem Immobilienportfolio

PSP Swiss Property erwirbt von Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. ein erstklassiges Immobilienportfolio für CHF 190 Mio. Per 1. Februar 2018 werden neun repräsentative Büroliegenschaften übernommen.

Das Portfolio hat eine vermietbare Fläche von 15'400 m2. Alle Immobilien sind sehr zentral gelegen und befinden sich in einem hervorragenden Zustand. Fünf Liegenschaften befinden sich im Genfer Bankenviertel, zwei in Lugano sowie je eine in Lausanne und in Fribourg. Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. bleibt bei allen Liegenschaften Einzel- oder Hauptmieterin.

Strategisch passt diese Akquisition bestens in das bestehende Immobilienportfolio der PSP Swiss Property und stärkt insbesondere deren Position in der Westschweiz.

Die Eigentumsübertragungen erfolgen am 1. Februar 2018.

Weitere Informationen:

Adrian Murer, CIO · Tel. +41 (0)44 625 55 77 · Mobile +41 (0)76 420 26 27

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.0 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.0 Mrd. aus. Die 86 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

Über die Edmond de Rothschild Gruppe

Die Edmond de Rothschild Gruppe ist eine Investment-Boutique in Form eines unabhängigen Familienkonzerns, die mutig und engagiert dem Leitgedanken folgt, dass Vermögen die Basis für den Aufbau der Zukunft ist. Die Gruppe ist auf Private Banking und Vermögensverwaltung spezialisiert. In ihrer gesamten Tätigkeit setzt sie auf mutige Strategien und langfristige Anlagen mit Verankerung in der Realwirtschaft - Infrastruktur, Gesundheit, Biotechnologie, Impact Investments. Die 1953 gegründete Gruppe steht seit 2015 unter der Leitung der Baronesse Ariane de Rothschild als Vorsitzende des Exekutivkomitees. Am 31. Dezember 2016 belief sich das verwaltete Vermögen auf 155 Milliarden EUR (CHF 167 Milliarden). Die Gruppe zählt in 27 weltweiten Niederlassungen insgesamt 2700 Mitarbeitende. Neben dem Asset Management und der Privatbank bedient die Gruppe ebenfalls die Bereiche Corporate Finance, Private Equity und Fondsmanagement.

