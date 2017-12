Der Handelsgigant Steinhoff (WKN: A14XB9) begegnet der herrschenden Panik am Kapitalmarkt am Abend mit Sachlichkeit und stellt einen testierten Jahresabschluss in Aussicht. Die Aktie könnte kommende Woche zu einer massiven Aufholjagd ansetzen.

Wie Steinhoff aktuell mitteilt, habe man ein unabhängiges Gremium unter Leitung von Johan van Zyl installiert, um die Unternehmensführung zu stärken. Der renommierte Geschäftsmann und ehemalige Berater der World Bank war 2014 von der Sunday Times zum Business Leader of the Year gekürt worden. Auch die weiteren Details der Meldung schaffen Zuversicht.

Steinhoff betont erfolgreiche Unternehmen

Laut Steinhoff arbeitet man derzeit zusammen mit den Wirtschaftsprüfern von Deloitte an der Bereitstellung des testierten Jahresabschlusses. Diese explizte Erwähnung lässt vermuten, dass schon kurzfristig und vor dem am 19. Dezember geplanten Treffen mit Geldgebern geprüfte Zahlen vorliegen ...

