The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2017



ISIN Name



AU000000CZA6 COAL OF AFRICA LTD

CA0402702090 ARGUS METALS CORP.

CA2529054017 DIAMOND FIELDS INTL

KYG633561025 MUNSUN CAP. GRP HD-,125

SG1BG8000003 INDIABULLS PROP.INV. UTS

US5506781062 LUXFER HLDGS PLC SP.ADR

US71714F1049 PHARMERICA CORP. DL-,01