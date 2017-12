Für Aktionäre von Aurelius (WKN:A0JK2A) war 2017 ein Jahr des Zweifelns. In den ersten Monaten kletterte die Aktie noch auf Rekordkurse, nur um dann im Laufe einer Short-Attacke, die mit massiven Anschuldigungen verbunden war, zeitweise fast die Hälfte an Wert zu verlieren.



Nach unsicheren Wochen haben sich die Anschuldigungen aber mittlerweile als entweder falsch, komplett überzogen oder irrelevant herausgestellt. Die Aktie hat sich wieder größtenteils erholt und das Management kann operativ auf sehr erfolgreiche Quartale zurückblicken.



Viele Anleger wollen die dunklen Tage der Short-Attacke wahrscheinlich am liebsten einfach hinter sich lassen, aber allein aus Gründen der Vollständigkeit sollte man einmal zurückblicken und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...