In kaum einem Land wächst das Geschäft mit Bier so stark wie in Vietnam. Für Heineken ist das Land einer der wichtigsten Gewinnbringer. Der Verkauf eines Staatsunternehmens bietet nun auch anderen Konzernen eine Chance.

So billig wie in Hanoi kommen Biertrinker an kaum einem anderen Ort auf ihre Kosten. Mit ihren kleinen Plastikhockern breiten sich die Straßenkneipen jeden Abend auf den Gehwegen der vietnamesischen Hauptstadt aus. Täglich frisch gebrautes Bia Hio vom Fass ist hier schon für 7000 Dong pro Glas zu haben - umgerechnet gerade einmal 26 Cent. Doch das Billigbier verliert an Popularität: Stattdessen punkten zunehmend internationale Marken bei der jungen und zahlungskräftigen Mittelschicht.

Die großen Brauereikonzerne könnten nun in der Sozialistischen Republik vor dem Durchbruch stehen: Mitte Dezember will sich die kommunistische Regierung Vietnams von der Mehrheit der Aktienanteile an dem Bierproduzenten Sabeco trennen. Das ambitionierte Privatisierungsvorhaben des lokalen Marktführers ist für die globale Brauereiindustrie eine besondere Gelegenheit: Das Unternehmen gilt als einer der letzten großen Bierhersteller der Welt, der noch nicht in der Hand internationaler Konzerne ist.

Derzeit sind noch rund 90 Prozent der Brauerei in Staatsbesitz. Doch das Management von Sabeco, das in Vietnam Biermarken wie Bia Saigon und 333 vertreibt, stellt sich schon darauf ein, dass internationale Investoren bald größeren Einfluss haben werden. "Wir haben eine große Zahl an hochkarätigen Investoren getroffen", sagte Konzernchef Vo Thanh Ha in Singapur. Er war in der Finanzmetropole, um für den Anteilsverkauf zu werben. "Wir haben von den Investoren sehr gutes Feedback erhalten", sagte Ha. "Sie sehen Sabeco als ein extrem gutes Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial."

Die euphorischen Worte, die der Manager über sein eigenes Unternehmen ...

