von Redaktion €uro am Sonntag Geschätzt zwei Dritteln aller Kfz-Versicherungskunden in Deutschland seien in diesem Jahr Preiserhöhungen ins Haus geflattert, heißt es beim größten deutschen Autoversicherer HUK Coburg. Die reguläre Kündigungsfrist für die Kfz-Versicherung beträgt vier Wochen: Wer zum neuen Jahr auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...