PSA hat in den ersten 9 Monaten von der Opel-Übernahme profitiert. Der Umsatz stieg um 12,7%. Die seit August konsolidierte ehemalige GM-Tochter lieferte einen Beitrag von 2,8 Mrd €. Der Absatz stieg um 8,9% auf 2,42 Mio Fahrzeuge. Ohne Opel wären es 1,5% gewesen. In nahezu allen Regionen hat der Konzern mehr Autos verkauft. In China und Südostasien brach der Absatz jedoch um 43% auf 242.000 Fahrzeuge ein. Wichtigste Aufgabe ist jetzt die Restrukturierung von Opel. 2020 soll ... (Volker Gelfarth)

