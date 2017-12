Liebe Leser,

BMW ist in den ersten 9 Monaten profitabel gewachsen, hat aber im 3. Quartal mit Rückgängen bei operativem und Vorsteuerergebnis enttäuscht. Belastet haben hohe Investitionen in Zukunftsprojekte. Immerhin steht BMW vor der größten Modelloffensive der Konzerngeschichte. Umsatz und Absatz lagen im 3. Quartal auch nur leicht über Vorjahresniveau. Ein Blick auf die 9-Monats-Zahlen zeigt aber, dass BMW kaum an Rentabilität eingebüßt hat. Die operative Marge in der Auto-Sparte lag ... (Volker Gelfarth)

