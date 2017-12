Liebe Leser,

der Verkauf des Europageschäfts hat GM die Bilanz verhagelt. In den ersten 9 Monaten brach der Gewinn um 82% ein. Verantwortlich war ein Verlust von 3 Mrd $ im 3. Quartal. Zum einen musste der Konzern hohe Pensionsverpflichtungen für Opel-Mitarbeiter begleichen, zum anderen entfielen Steuervorteile aus den jahrelangen Verlusten in Europa. Auf bereinigter Basis verdiente GM 5,2 Mrd $, was aber auch noch einem Rückgang um 29% entspricht. Der Umsatz schrumpfte um 1,3%, weil der ... (Volker Gelfarth)

