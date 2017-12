Liebe Leser,

Aurelius ist in der abgelaufenen Woche regelrecht durchgestartet. Charttechnische Analysten sind der Meinung, es gebe weitere Anzeichen dafür, dass es jetzt kräftig nach oben geht. Mehr als 10 Euro Kursgewinn sind demnach möglich, wenn das aktuelle Bild nicht täuscht. Demnach sei die Aktie in der Lage, mehr als 15 % Kurspotenzial auszuschöpfen, heißt es. Nach unten ist der Wert zudem ebenfalls gut abgesichert. Im Einzelnen: Es ging für Aurelius per Wochenbilanz um mehr als ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...