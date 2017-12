Liebe Leser,

K+S konnte im Wochenverlauf ein neues wichtiges Zeichen setzen. Es deutet sich nach Meinung von charttechnischen Analysten an, dass die Aktie kurz vor einem möglichen Ausbruch nach oben steht. Dieser könnte schnell 10 %, 15 % oder sogar 20 % Aufschlag mit sich bringen. Die Risiken nach unten sind dabei aus Sicht dieser Analysten begrenzt. Im Einzelnen: Die Aktie schwankte in einer engen Range zwischen 19,40 Euro und 19,70 Euro hin und her. Grund dafür ist der Umstand, dass ... (Frank Holbaum)

