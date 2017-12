Die Boerse Stuttgart GmbH übernimmt die Aktienmehrheit an der BX Swiss AG. Mit der Beteiligung legen die beiden Handelsplätze in Stuttgart und Zürich die Basis für eine strategische Partnerschaft."Gemeinsam mit der Börse Stuttgart kann die BX Swiss ihre Position in der Marktnische des Qualitätshandels für Retail Size Orders weiter stärken. Dabei bleibt ...

