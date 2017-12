Weil der Martin eine Heidenangst vor ergebnisoffenen Gesprächen hat, holte er sich vorab die Erlaubnis seiner Genossen für eine neue Mesalliance mit Merkel. So kam allerlei buntes Volk mit Privilegiertenpass in Berlin zusammen, um das erwartete Placet zu geben. Forsche Kevins und aufgeregte Jusos teilten das Rednerpult mit in Ämtern und Floskeln gereiften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...