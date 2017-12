10.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Knapp vor Weihnachten steht nochmals eine ereignisreiche Woche mit vielen Veröffentlichungen sowie der EZB Zinssitzung an. Bei Einkaufsmanagerindizes (Schnellschätzung) rechnen wir in Frankreich und der Eurozone mit einem Rück- gang. In Deutschland sehen wir im Dienstleistungsbereich noch Luft für eine Verbes- serung, die Umfrage im Verarbeitenden Gewerbe erwarten wir unverändert. Der Index für das Konsumentenvertrauen in der Eurozone liegt nahe des Allzeithochs. Der Stimmungsindikator dürfte...

