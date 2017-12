Liebe Leser,

ElringKlinger hat im 3. Quartal den Umsatz um 7,9% auf 403,6 Mio € gesteigert. Währungseffekte schmälerten den Umsatz um 2,9%. Daneben trug die hofer powertrain products GmbH, die seit Februar konsolidiert wird, 0,4% zum Umsatz bei. Dementsprechend betrug das organische Wachstum 10,4%. Der starke Anstieg lag an den zahlreichen Produktneuanläufen sowie hohen Kundenabrufen in der NAFTA-Region. Allein in dieser Region erzielte ElringKlinger ein Umsatzwachstum von 16%; in Südamerika ... (Volker Gelfarth)

