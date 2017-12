Liebe Leser,

die BBVA blieb dank guter Einnahmen in allen Regionen in der Erfolgsspur. Im 3. Quartal verdiente das Geldhaus unterm Strich 1,14 Mrd € und damit 18% mehr als im Vorjahr. Damit übertraf die BBVA unsere Erwartungen. Robuste Einnahmen, Kostensenkungen und ein Rückgang von Verlusten auf Vermögenswerte waren die Hauptgründe für die positive Entwicklung. Zudem erzielte die Bank höhere Gebühreneinnahmen, was zusätzlich stützte. Im 3. Quartal konnte die BBVA die operativen Aufwendungen ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...