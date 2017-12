Die Wüstenrot Bausparkasse kennt aus der Werbung jedes Kind. Die wenigsten wissen allerdings, dass die Wüstenrot und Württembergische (W&W) börsennotiert ist. Der Allfinanzkonzern bietet neben Bausparpodukten - hier ist er in Deutschland mit einem Marktanteil nach gebuchten Bruttobeiträgen von 14,2 Prozent die unangefochtene Nummer 2 - vor allem Versicherungen an. Bedeutend sind insbesondere Sachversicherungen. Die Württembergische Versicherung kommt im stark zersplitterten Markt mit einem Anteil von 2,5 Prozent auf den 12. Rang. Das Segment Asset Management rundet das Angebot ab. Das Unternehmen unterhält einen Multikanalvertrieb über Banken, Makler und Versicherungen sowie über eigene Onlineplattformen. Zudem strebt es ein Cross-Selling bei Kunden an. Dort besteht noch deutliches Potenzial: Bisher hat nur ein Fünftel der Kunden der Bausparkasse Produkte aus der Versicherungssparte und umgekehrt.

