Wenn die Aktie eines faszinierenden Unternehmens wie Tesla (ISIN: US88160R1014) in der Luft hängt, weil das Unternehmen noch Geld verbrennt, in den kommenden Jahren aber entweder Geld wie Heu scheffeln oder gegen die Wand fahren könnte, ist es kein Wunder, wenn die Volatilität hoch ist. Das Jahr 2017 brachte Rallyes, Kurseinbrüche und bis jetzt eine sehr positive Jahresbilanz. Obgleich das bisherige Jahres- und Rekordhoch von knapp 390 US-Dollar meilenweit entfernt ist, gegenüber den 214 US-Dollar, die per Ende 2016 zu Buche standen, liegt Tesla noch satt im Plus. Noch?

Das ist eben Glaubenssache. Und dass die Aktie derzeit zwischen mittelfristig entscheidenden Unterstützungen und Widerständen seitwärts läuft, zeigt: Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Analysten übrigens ebenso wenig, was sich in der wilden Spanne der Kursziele zeigt: Zwischen 155 und 500 US-Dollar ...

