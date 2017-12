STATUS: European Lithium Limited (ELI) Aktien handelten in den letzten Monaten in einem engen Kanal zw.€0,03 und €0,04, die Umsätze lagen an allen Europäischen Börsen konsolidiert regelmäßig unter €100.000. Innerhalb weniger Wochen hat der Kurs seit Mitte November dann in der Spitze um 600% zugelegt. Die Umsätze (€) liegen im hohen einstelligen Millionenbereich. Die Marktkapitalisierung (fully diluted / incl. aller Optionen) stieg dadurch von ca € 25m auf aktuell ca € 100m (inkl. der Kapitalmaßnahmen). Die Gesellschaft hat Anfang 2017 das angesehene britische Mining-Engineering Unternehmen SRK mit der Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Projektes in Wolfsberg beauftragt und diese Ergebnisse auch veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...