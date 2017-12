Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Der erste reguläre ICE Berlin - München war pünktlich. Der Zug startete am Sonntagmorgen auf die Minute um 6:30 Uhr in Berlin und kam auch pünktlich um 11:02 Uhr in München an.

